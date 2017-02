My Free Zoo: Explosives Geschenk zum fünfjährigen Jubiläum

Im Hause upjers gibt es etwas zu feiern, denn das kostenlose Browserspiel My Free Zoo ist fünf Jahre alt geworden. Und was gehört zu einem Geburtstag nun mal dazu? Ganz klar: Geschenke! Doch keine Sorge: upjers möchte nicht von euch etwas haben. Das Entwicklerstudio aus Bamberg in Bayern hat ein Präsent für euch. Dabei handelt es sich um einen frischen NPC für euren virtuellen Tierpark, der den Namen Böllerbernd trägt. Das klingt ein wenig nach den Beschreibungen für Teilnehmer aus irgendwelchen schlechten Reality-Dokus, ergibt aber komplett Sinn. Der junge Kerl ist nämlich ein Experte, wenn es um Feuerwerkskörper geht. Und so ein Feuerwerk ist bei einer Geburtstagsfeier ja auch mal ganz nett.

Böllerbernd schenkt euch alle fünfeinhalb Stunden etwas für euren Zoo in My Free Zoo. Was genau das sein kann, müsst ihr schon selber herausfinden. Das solltet ihr auch schnellstmöglich tun, denn upjers hält den NPC nicht ewig für euch bereit. Wer sich bis zum 8. Februar 2017 nicht wenigstens einmal in My Free Zoo eingeloggt hat, dem entgeht dieses Präsent. Dafür müsst ihr aber eben auch nicht mehr tun, als das Aufbauspiel zu starten. Sobald ihr euch angemeldet habt, begrüßt euch das Spiel mit der Nachricht, dass Böllerbernd in euren Park einzieht.

Des Weiteren hat das Zoo-Maskottchen in My Free Zoo eine Beförderung erhalten. Der Kerl im Hasenkostüm verkauft fortan nicht mehr nur Luftballons, sondern macht zusätzlich auch noch Fotos der Besucher eures Zoos. Allerdings bekommt ihr diesen Fotohasen nur dann, wenn ihr mindestens zwölf Diamanten im In-Game-Shop von My Free Zoo kauft.