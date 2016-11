My Free Zoo: Neue Angebote im Antiquitäten-Express

Vor einigen Wochen konntet ihr euch in der kostenlosen Simulation My Free Zoo exklusive Entertainer für euren Park sichern: einen Werbemann, einen Zoofotograf und ein Mädchen, das auf einem Pony über euer Gelände reitet. Jeder der drei liefert euch hin und wieder Geschenke in Form von Dollar, Items oder Erfahrungspunkten.

Das Angebot war allerdings nur vorübergehend, so dass ihr sie nicht nachträglich im Shop kaufen oder mit Sammelkarten erspielen konntet. Nun habt ihr die Gelegenheit, euch die drei Charakterein My Free Zoo doch noch zu schnappen, denn ab sofort tauchen sie in den Angeboten des Antiquitätenexpresses auf. Dabei handelt es sich um einen Transporter, der in einem Intervall von 45 Minuten zum Haupteingang fährt und euch frühere Angebote noch einmal unterbreitet. Der Werbemann, der Zoofotograf und das Ponyreiten können ab sofort also ebenfalls in dem fahrenden Antiquariat auftauchen. Wann genau gerade diese drei Zooangestellten in dem Truck mitfahren, ist allerdings nicht vorauszusehen, denn die Angebote werden zufällig bestimmt.