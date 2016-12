My Free Zoo Mobile: Eisiges XP-Event in dieser Woche

In My Free Zoo Mobile ist der Winter angekommen. Die Tiere in den Eisgehegen sind begeistert und ihr könnt den freudigen Anlass nutzen, um ordentlich Erfahrungspunkte zu sammeln.

Mit einer weißen Weihnacht waren wir zwar auch in diesem Jahr nicht gesegnet, dafür hat es in eurem virtuellen Tierpark in My Free Zoo Mobile ordentlich geschneit. Das gesamte Gelände ist von einer glitzernden Eisschicht überzogen und die Tiere sind ganz entzückt – besonders natürlich diejenigen, die eine kalte Umgebung gewohnt sind.

My Free Zoo Mobile

Um den Winter angemessen zu zelebrieren, veranstaltet Spielbetreiber upjers in diesen Tagen ein XP-Event in dem free-to-play Mobilegame. Während der Eisgehege-Woche habt ihr die Chance, doppelt so viele Erfahrungspunkte zu sammeln, wenn ihr euch um eure tierischen Freunde kümmert, die in Eisgehegen leben. Es lohnt sich daher besonders, die Wintertiere zu füttern, zu pflegen und ausgiebig mit ihnen zu spielen.

Die XP-Aktion der Eisgehege-Woche dauert nur ein paar Tage, genauer gesagt bis zum 3. Januar. Ihr solltet die Zeit nutzen, um doppelt so schnell Fortschritte zu erzielen und schneller neue Features in My Free Zoo Mobile freizuschalten.

Die App war im August 2015 als Auskopplung des beliebten Browserspiels My Free Zoo im Google Play Store erschienen, zunächst (wie üblich bei upjers-Spielen) Android-exklusiv. Etwas später folgte die iOS-Version für den Appstore. Wie im Browsergame errichtet ihr auch in My Free Zoo Mobile einen virtuellen Zoo, baut Gehege, schafft euch neue Tiere an und sorgt dafür, dass viele Gäste kommen, die reichlich Geld da lassen, mit dem ihr eure Anlage weiter ausbauen könnt.

