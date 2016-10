My Free Circus: Geheimtipp für mehr Taler

My Free Circus

Popcorn, Tiere und Clowns. Wer bei diesen Worten an einen Zirkus denkt, ist goldrichtig und zwar bei My Free Circus. Das Browsergame, das es auch als mobile Anwendung für Smartphones gibt, versetzt euch in die Lage, einen ganzen Zirkus aufzubauen, mit allem was dazu gehört. Ihr seid verantwortlich für die Shows, die Mitarbeiter, das Gelände und vieles mehr. Ein bisschen Unterstützung kann in einem solchen Fall nie schaden. In Form von Talern wäre das natürlich die beste Alternative. Doch wie kommt ihr nun an die harten Moneten heran? Upjers hat ein kleines Easter Egg im Spiel versteckt, das sich sowohl in der Browserversion als auch in der mobilen Variante des Titels finden lässt.

Braucht ihr schnell ein wenig Geld, sagen wir 400 Taler, gibt es eine kleine Abkürzung. Auf jeder Levelstufe seid ihr einmal in der Lage, auf einen bestimmten Zirkusbesucher zu klicken und dafür den oben genannten Betrag abzusahnen. Es handelt sich dabei um das Mädchen mit dem roten Kleid. Warum das kleine Mädchen so viel Kohle in der Tasche hat, wissen wir auch nicht, aber es wäre doch schade drum, wenn sie ihre Taler auf dem Weg nach Hause verliert. Bei euch sind sie deutlich besser aufgehoben.

Quelle: Upjers