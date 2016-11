My Free Circus: Ein Flamingo als Deko für euer Zirkusgelände

Im free-to-play Browser- und Mobilegame My Free Circus des deutschen Entwicklers und Publishers upjers gibt es eine kleine Neuerung: einen pinken Flamingo. Dieser Vogel ist jedoch keine neue Attraktion in eurem Zirkus, sondern ein dekoratives Objekt für euer Gelände. Der Flamingo kommt in Kombination mit einem kleinen Teich in das Aufbauspiel. Wenn ihr ihn auf euer Fläche platziert, könnt ihr von ihm 30 Mal vier unterschiedliche Werkzeuge bekommen: Jeweils 25 Prozent dieser Item-Lieferung bestehen aus Holzstangen, Kleber, Stoffballen und Heringen. Außerdem erhaltet ihr obendrauf noch jedes Mal 20 Erfahrungspunkte, wenn ihr euch die Gegenstände beim Flamingo abholt.

Natürlich könnt ihr die Items nicht 30 Mal am Stück einsacken. Zwischen den Abholungen habt ihr stets eine Wartezeit, deren Dauer sich zudem jedes Mal erhöht. Habt ihr euch 30 Mal bedient, lässt sich der Flamingo für 4.700 Münzen wieder aufladen. So bleibt er euch dauerhaft mit seinem Dienst in My Free Circus erhalten. Zudem wird die Länge der Wartezeit nach dem Wiederaufladen auf den Anfangswert zurückgesetzt.