My Free Circus: Ab sofort auch im Browser spielbar

My Free Circus

Der Bamberger Spieleentwickler und -publisher upjers gibt heute bekannt, dass das kostenlose Aufbauspiel My Free Circus neuerdings auch an PC und Laptop spielbar ist, direkt im Webbrowser. Bislang konntet ihr eure Manege nur in der mobilen Version auf dem Smartphone oder Tablet verwalten. Eine tatsächliche Cross-Plattform-Funktionalität scheint es aber nicht zu geben, will heißen: Es gibt keine Möglichkeit, die Version im Browser mit der App zu verbinden und von allen Geräten auf den gleichen Account zuzugreifen. Jedenfalls haben wir eine solche Option nicht finden können. Wenn ihr also zusätzlich im Browser zocken möchtet, müsst ihr allem Anschein nach wieder von vorne anfangen.

Was Umfang und Features betrifft, bietet My Free Circus als Browsergame genau die gleichen Inhalte wie die App. Ihr gestaltet das Zirkusgelände nach euren Vorstellungen, schafft Unterkünfte für Tiere und Artisten und veranstaltet regelmäßig Trainingseinheiten. Natürlich bietet ihr Besuchern tolle Zirkusvorstellungen mit allem Drum und Dran und seht außerdem zu, dass für das leibliche Wohl gesorgt ist. Wie im Mobilegame könnt ihr die Ansicht um 360 Grad drehen, um euren Zirkus von allen Seiten zu begutachten. Je weiter ihr in My Free Circus im Level aufsteigt, desto mehr Features und Attraktionen schaltet ihr frei. Wichtig sind selbstverständlich die Einnahmen aus euren Vorstellungen und von Verkaufsständen, denn Ingame-Währung braucht ihr, um neue Gebäude zu errichten.