MU Legend: Große Beta Key Verlosung

Ihr seid Fan des Online-Rollenspiels MU Online? Dann spitzt mal aufmerksam die Ohren!

Die Macher des Originals werkeln seit geraumer Zeit am Nachfolger MU Legend. Das neue Spiel auf Basis der Unreal Engine 3 wird demnächst erscheinen, doch zuvor veranstaltet der Spielebetreiber eine geschlossene Testphase, um den Titel von euch auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. Wer an dieser exklusiven Testphase teilnehmen möchte, benötigt zwingend einen Beta Key. Bereits angemeldete Spieler sollten daher in ihrem Postfach nachsehen, ob Webzen einen der begehrten Zugangscodes verschickt hat, denn es werden immer wieder Nutzer nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

Wer hingegen auf Nummer sicher gehen will, dem bieten wir die einmalige Gelegenheit, einen Beta Key bei uns abzustauben. Zusammen mit Publisher Webzen verlosen wir nämlich zahlreiche Zugangscodes. Das Mitmachen ist kinderleicht. Tragt einfach eure E-Mail-Adresse in das dafür vorgesehen Feld ein und mit ein wenig Glück landet wenig später ein Code in einem E-Mail-Postfach.