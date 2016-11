Miramagia: Winterzauber mit Adventskalender

In Miramagia erwartet euch in diesem Jahr erneut ein Adventskalender. Außerdem wird fleißig gewichtelt und es gibt einen neuen Gewinn beim Wolpertinger-Preis.

Was, ist schon bald wieder Weihnachten? Tja, so schnell neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Vorher steht aber noch die Adventszeit an. Und passend dazu beginnt am 1. Dezember im kostenlosen Browserspiel Miramagia das „Winterzauber“-Event. Es bringt nicht nur eine schöne Winterlandschaft mit sich, sondern auch den Adventskalender. Im Vergleich zum Vorjahr bietet der einige neue Geschenke, die sich hinter den 24 Türchen verbergen. Aber es sind auch Wochengewinne und Präsente aus dem Kalender von 2015 mit dabei. Zudem bietet euch Miramagia in diesem Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, am Ende der Weihnachtszeit Türchen, die ihr verpasst habt, nachzuholen. Dazu benötigt ihr jedoch ein paar Rubine.

Neben dem Adventskalender hat Miramagia im Dezember noch das Weihnachtswichteln zu bieten. Jeder von euch dürfte den Brauch des Wichtelns kennen: Ihr bekommt eine Person zugelost, der ihr etwas schenken sollt, während ihr wiederum von jemand anderem ein Präsent erhaltet. In dem Fantasy-Spiel bekommt ihr allerdings keinen Spieler zugewiesen, dem ihr eine Freude machen sollt. Stattdessen packt ihr ein Paket mit diversen Gegenständen zusammen und legt es auf den großen Geschenkeberg. Dabei solltet ihr euer Päckchen mindestens bis zum kleinen Paketsymbol füllen, es zeitgleich aber auch nicht übertreiben und zu viele kostbare Items hineinpacken. Wenn ihr bis zum 22. Dezember ein Geschenk am Geschenkeberg hinterlassen habt, dürft ihr ab Heiligabend selber ein Präsent abholen. Bis Silvester habt ihr die Möglichkeit dazu, danach ist der Berg weg.