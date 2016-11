Minecraft App: Die Drachen kommen

Minecraft

Die mobile Version und die Variante für Windows 10 von Minecraft nähern sich inhaltlich immer mehr der ursprünglichen PC-Fassung an. Mit dem kommenden Update, dem Ender-Update, werden beide Versionen nahezu die gleiche Menge an Inhalten bieten. Zudem verliert damit die Windows 10 Variante ihren Betastatus.

Das Ender-Update beschert allen Spielern dieser Versionen noch vor Ende des Jahres eine weitere Dimension, The End. Dort wartet, manche Spieler ahnen es schon, der letzte Bosskampf von Minecraft. Ihr tretet gegen den Ender Dragon an und mit etwas Geschick seht ihr nach dessen Vernichtung die Credits vorüberrollen. Damit aber nicht genug, denn das Abenteuer ist noch längst nicht beendet. Sobald der Ender Dragon nicht mehr existiert, seid ihr in der Lage, das Gebiet der äußeren Inseln sowie die mysteriösen End-Städte zu erkunden und dort allerlei neue Dinge wie etwa lilafarbende Blöcke zu entdecken. Zudem trefft ihr dort auf einen neuen Gegner und könnt den Elytra-Gleiter abstauben.