Minecraft - Pocket Edition: Update liefert Mod-Unterstützung

Minecraft - Pocket Edition

Am 18. Oktober erscheint das sogenannte „Boss Update“ für die Minecraft - Pocket Edition sowie für die Windows-10-Variante des Sandbox-Spiels. Wie der Name verrät, bringt es unter anderem zwei Bossmonster ins Spiel: den Wächter und den Wither. Doch das ist bei Weitem noch nicht alles. Die große Neuigkeit ist, dass zukünftig Add-ons unterstützt werden - oder um es anders auszudrücken: Die Minecraft - Pocket Edition wie auch die Variante für Windows 10 erhalten mit dem nächsten Update Mod-Support.

Mit Add-ons könnt ihr das Spielgefühl von Minecraft leicht bis stark beeinflussen. So lässt sich etwa nur das Aussehen von Monstern verändern oder am Gameplay schrauben. Ihr wollt den Creepern einen kleineren oder gar größeren Explosionsradius verpassen? Kein Problem! Add-ons lassen sich wie die Modifikationen für die normale PC-Version von Minecraft selbst erstellen. Der Entwickler Mojang empfiehlt allerdings, die Mods für die Minecraft - Pocket Edition am heimischen Rechner zu kreieren.