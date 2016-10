Mars Tomorrow: Neue Runde auf „Pathfinder“ + Trailer erschienen

Mars Tomorrow

Die kostenlose Wirtschaftssimulation Mars Tomorrow, die sowohl auf mobilen Geräten als auch dem PC spielbar ist, befindet sich bereits seit über einem Jahr in der offenen Beta. Doch erst heute hat das Kölner Entwicklerstudio gamefabrik GmbH den ersten Trailer zu dem Free-to-Play-Titel veröffentlicht. Das 40 Sekunden lange Video fasst kurz und knapp zusammen, was für eine Art Spiel euch mit Mars Tomorrow erwartet. Den Clip findet ihr unterhalb dieser Meldung.

Das ist aber nicht die einzige Neuigkeit zu dem Spiel: gamefabrik hat auch bekannt gegeben, dass die Spielwelt „Pathfinder“ am kommenden Montag, den 17. Oktober, um 18:00 Uhr in eine neue Runde gehen wird. Habt ihr noch einen laufenden Siedler-Account und Tritium, werden diese Dinge auch für die neue Spielzeit übernommen. Diesbezüglich verliert ihr also nichts.

In Mars Tomorrow seid ihr ein Kolonist auf dem namensgebenden Planeten. Auf der Erde steht die Menschheit vor ihrem Ende, weswegen andere Himmelskörper für neuen Lebensraum erschlossen werden müssen. Und da ist der Mars natürlich die beste Möglichkeit für den Anfang. Dort beginnt ihr damit, Ressourcen zu fördern und eure eigene Kolonie aufzubauen. Im Verlauf des Spiels entstehen immer größere Warenkreisläufe. Aber es warten auch jede Menge Herausforderungen auf euch. Niemand hat schließlich gesagt, dass das Siedeln auf dem roten Planeten eine leichte Aufgabe sei. Doch die Landschaft wird sich während eurer Karriere in Mars Tomorrow verändern. Die Treibhausgase sorgen für eine erdähnliche Atmosphäre, so dass irgendwann sogar Flüsse und Seen entstehen und der Planet zu einer fruchtbaren Welt wird. Außerdem habt ihr die Möglichkeit des Terraformings.