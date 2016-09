Loong

Der Hamburger Spiele-Publisher gamigo hat ein umfangreiches Update für das kostenlosen Online-Rollenspiel Loong veröffentlicht, das vor allem für fortgeschrittene Spieler interessante Neuerungen bereithält. Unter anderem bringt die Erweiterung eine Erhöhung des Maximallevels von 80 auf 82 - ihr könnt euch also wieder auf die Jagd nach Erfahrungspunkten begeben.

Dafür bietet sich zum Beispiel das neue Gebiet an, das euch in Loong ab sofort zur Verfügung steht. Das Areal heißt Panlong, es handelt sich um einen undurchsichtigen Dschungel mit neuen Gefahren und fettem Loot. Ihr findet dort Seide, Golderz und seltene Gewürze. Wenn es euch gelingt, euch einen Weg durch den Dschungel zu bahnen, kommt ihr bei der Teufelshalle an. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche Instanz im MMORPG Loong, die ihr nur auf diesem Weg erreichen könnt. Ihr kämpft darin gemeinsam mit euren Verbündeten gegen neue Bosse und kleinere Monster. Seid ihr in der Teufelshalle siegreich, werdet ihr mit Waffen, Ausrüstung und anderen Gegenständen belohnt.