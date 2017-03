Lineage 2: Erster neuer Server seit fünf Jahren

Das Online-Rollenspiel Lineage 2 hat schon viele Jahre auf dem Buckel. 2003 ging der Titel in seiner Heimat Südkorea an den Start, 2004 folgte der Release in der westlichen Welt. Und auch heute, nach mehr als 13 Jahren, gibt es immer noch eine aktive Fangemeinde - und das nicht nur in Asien. Das beweist die jüngste Ankündigung des europäischen Publishers 4game.

So wird am 21. März ein neuer Server für „Lineage 2“-Spieler aus Europa online gehen. Dabei handelt es sich um den ersten neuen Server seit fünf Jahren. Wer auf der Suche nach einer neuen Heimat ist, um dort eine frische Heldenreise zu beginnen, sollte sich den Tag rot im Kalender markieren. Vorher solltet ihr das offizielle 4game-Forum aufsuchen, denn dort darf die Community über den Namen des neuen Servers für Lineage 2 abstimmen.