Legends of Honor: Goodgame beerdigt eine Legende

Legends of Honor

Wie der Hamburger Spielebetreiber Goodgame Studuios kürzlich mitgeteilt hat, wurde die Entwicklung des Browsergames Legends of Honor eingestellt. Als Grund nannte das Unternehmen die zahlreichen internen Umstrukturierungen in den letzten Wochen, die mehrere Projekte beinflusst haben, unter anderem eben auch Legends of Honor. Bereits seit Anfang September wird an dem Browsergame nicht mehr weiterentwickelt. Es wird zukünftig keine Updates geben, keine neuen Inhalte oder Features. Nicht einmal Fehler werden behoben, es sei denn, es treten extreme Schwierigkeiten auf. Aber selbst das wird von Fall zu Fall entschieden. Allerdings bleiben die Server bis auf Weiteres geöffnet, so dass ihr weiter in der Fantasywelt agieren könnt. Ob das jedoch von Dauer ist, wagen wir zu bezweifeln, denn die Entstellung der Entwicklungsarbeiten ist oft das erste Zeichen einer dauerhaften Abschaltung des gesamten Projekts.