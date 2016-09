League of Legends

2006 wurde Riot Games gegründet. Das Entwicklerstudio hinter League of Legends feiert nun also sein zehnjähriges Jubiläum. Natürlich zelebriert das Unternehmen den Anlass nicht nur intern, sondern lässt auch die Community daran teilhaben. Jeder, der in den vergangenen Monaten mindestens ein Match in League of Legends bestritten hat, bekommt nicht nur ein neues Beschwörersymbol, sondern auch den Riot-Kayle-Skin. Falls ihr den Helden Kayle noch gar nicht für euren Account freigeschaltet habt, ist das kein Problem, denn dann bekommt ihr den Charakter einfach kostenlos. Solltet ihr den Skin schon gekauft haben, erhaltet ihr ein „geheimnisvolles Geschenk“ oder alternativ RP.

Ihr braucht euch übrigens keine Sorgen machen, falls ihr jetzt noch nichts in League of Legends bekommen habt. Der Vorgang soll einige Tage dauern. Falls ihr in der jüngeren Vergangenheit keine einzige Partie gespielt haben solltet, bekommt ihr übrigens nochmal eine zweite Chance, von der Jubiläumsaktion zu profitieren: Nächste Woche soll es einen zweiten Durchgang geben. Wenn ihr bis dahin also einmal das Online-Schlachtfeld des erfolgreichen MOBAs betreten habt, werdet ihr noch beschenkt.