League of Angels 2 ist im Mai offiziell in Europa erschienen. Seitdem hat sich schon einiges in der Fantasy-Welt des kostenlosen MMORPGs getan. Updates haben mal mehr, mal weniger neue Inhalte geliefert, um die Spieler bei der Stange zu halten. Am morgigen Donnerstag erwartet euch nun die bislang größte Erweiterung für das Browserspiel : „Engel der Sehnsucht“ ist ihr Name und die neuen Features klingen sehr vielversprechend.

Der neue "Mythische Engel" soll der stärkste Supporter in League of Angels 2 sein.

Die Dame, die eigentlich Dora heißt, gilt als der beste Supporter in League of Angels 2. Dementsprechend mächtige Fähigkeiten hat sie auf Lager. So kann sie zum Beispiel die Wut ihrer Gegner manipulieren und damit den Verlauf eines Kampfes kontrollieren. Des Weiteren soll dieser Engel eine wichtige Rolle in der Geschichte von Leaue of Angels 2 spielen. Zumindest werdet ihr viel darüber erfahren, welch großen Einfluss die neue Heldin auf die Historie des Fantasy-Reichs Sapphire hatte, weil sie sehr ambitionierte Pläne verfolgte und davon immer noch nicht abgewichen ist.

Zusätzliche Tiefe soll der „Ewige Krieg“ in League of Angels 2 dadurch bekommen, dass ihr eigene Waffen bauen könnt. Dafür lassen sich sowohl die Ressourcen, die ihr selbst gesammelt habt, als auch die Rohstoffe eurer Legion verwenden. Das Tötungswerkzeug wird dann im Waffendepot der Legion gelagert und kann während der Gefechte verwendet werden. So gibt es beispielsweise Türme, die Pfeile verschießen, Landminen oder einen Rammbock, mit dem sich die feindlichen Festungen wunderbar stürmen lassen.

Natürlich soll sich die Teilnahme am „Ewigen Krieg“ in League of Angels 2 auch für euch persönlich lohnen. Wenn ihr eurer Legion Spenden zukommen lasst und auf dem Schlachtfeld erfolgreich seid, steigt ihr in der internen Rangliste auf. Eine hohe Platzierung bringt euch dann Belohnungen in Form von seltenen Items ein. Außerdem könnt ihr an Upgrades für eure Helden gelangen, mit denen ihr deren Gesundheitspunkte, Angriffskraft oder Verteidigungswert erhöht. Auch für die Legionen selbst gibt es solche Verbesserungen, dank denen Waffen schneller gebaut werden oder die Abklingzeit von Türmen und Minen verringert wird. Alles in allem hat der „Ewige Krieg“-Modus das Potenzial, richtig epische PvP-Gefechte zu bieten, und könnte zu einem der wichtigen Faktoren im Endgame von League of Angels 2 werden.