League of Angels 2: Die besten Helden für euer Team

Welche die besten Helden sind, hängt von eurer Strategie ab. Wenn ihr lieber offensiv kämpft, solltet ihr möglichst viele Charaktere in eure Gruppe holen, die hohen Schaden austeilen. Bleibt ihr hingegen eher in der Defensive, lohnt es sich, das Team mit vielen Tanks auszustatten, die den erlittenen Schaden gut wegstecken können. Egal für welche Version ihr euch entscheidet, Heiler sollten in eurem Einsatztrupp auf keinen Fall fehlen. Sie absorbieren meist nicht besonders viel Schaden, sorgen aber dafür, dass alle anderen Helden in der Gruppe nicht zu viele Lebenspunkte einbüßen und die Schlacht möglichst lange überleben.

Auch wenn vor allem eure Strategie über Sieg oder Niederlage entscheidet, gibt es einige Charaktere, mit denen ihr euch die Arbeit ein wenig erleichtern könnt. Helden werden in League of Angels 2 in vier verschiedene Kategorien eingeteilt: Gewöhnlich, Selten, Legendär und Mythisch. Je seltener sie sind, desto stärkere Skills haben sie in petto. Blaue Engel sind gewöhnliche. Ihr braucht sie so gut wie nie und solltet sie lieber umgehend recyceln. Das bringt euch schneller bessere Helden ein. Mythische Helden sind die besten und nur schwer zu bekommen, gerade am Anfang. Falls es euch dennoch gelingt, solltet ihr möglichst schnell so viele Helden wie möglich durch diese starken Exemplare ersetzen. Besonders dann, wenn euer Team noch aus vielen schwächeren Engeln besteht, solltet ihr mythische Helden einsetzen. Sie sind die besten Heiler in League of Angels 2 und helfen anderen Charakteren schnell wieder auf die Beine. Für diesen Job eignet sich Athena am besten. Sie ist ein mythischer Engel und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Teammitglieder zu heilen und dafür zu sorgen, dass alle den Kampf überleben.

In einer Gruppe mit Liz und Lydia arbeitet sie besonders gut. Lydia ist eine legendäre Heldin, die enormen Schaden austeilt, und Liz ist ein klassischer Supporter. Sie heilt Zustände und verstärkt die Attribute der Truppenmitglieder. Sie kann die Widerstandsfähigkeit und die Schlagkraft deutlich zu erhöhen. Darüber hinaus vergrößert sie den Angriffsradius aller Charaktere.