League of Angels 2: Guide zu Runen und Relikten

Wir verraten euch in unserem Guide, was es in League of Angels 2 mit den Runen auf sich hat und wofür ihr sie braucht. Außerdem erfahrt ihr, welche Charaktere ihr am besten mit welchen Werten verstärkt.

Euer Held im kostenlosen Browsergame League of Angels 2 verfügt über drei besonders wichtige Werte: Fähigkeiten, Attribute und Neigungen. Während sich die Skills vor allem dadurch ändern, dass ihr Erfahrungspunkte sammelt und euer Held im Level aufsteigt, könnt ihr Attribute und Neigungen mithilfe von Relikten und Runen beeinflussen. Wir verraten euch, wie das genau funktioniert.

Sobald ihr in League of Angels 2 auf Stufe 25 aufgestiegen seid, könnt ihr Runen einsetzen. Unten rechts findet ihr einen Menüpunkt, der sich "Relikte" nennt und über den ihr Zugriff auf die Verbesserungen bekommt. Ihr findet Runen überall in der Welt des MMORPGs. Sie befinden sich in Story-Belohnungstruhen und werden euch überreicht, wenn ihr eine Quest erfolgreich erledigt habt. Auch nach Kämpfen in Dungeons oder in der Arena könnt ihr Runen einsacken. Nicht jede funktioniert allerdings auf dieselbe Weise. Es gibt acht verschiedene, die jeweils unterschiedliche Werte verbessern.

Zwei besonders wichtige Runen in League of Angels 2, auf die ihr nicht verzichten solltet, verstärken die beiden Werte Angriffskraft (ATK) und Lebenspunkte (HP). Diese Attribute sind entscheidend, wenn es darum geht, wie viel euer Held einstecken und austeilen kann. Sobald ihr die Möglichkeit bekommt, solltet ihr eure Helden mit den beiden Runen ausstatten. Gerade Lebenspunkte und Angriffskraft sind für alle Helden in eurem Team wichtig. Die Verteidigungsrune (DEF) eignet sich ebenfalls für jeden der Kämpfer, kann je nach Situation aber auch einer wichtigeren weichen. Je höher die Verteidigung, desto mehr Attacken halten Helden aus.