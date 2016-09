League of Angels 2

Im kostenlosen Online-Rollenspiel League of Angels 2 gibt es mehrere Währungen. Eine davon sind die Diamanten, die ihr euch mit echtem Geld kaufen könnt. Es gibt aber auch Mittel und Wege, um Diamanten gratis zu sammeln. Der wohl offensichtlichste ist die Kampagne in League of Angels 2: Für den Abschluss einer jeden Hauptquest erhaltet ihr ein paar der Edelsteine als Belohnung. In den ersten Kapiteln sind die Mengen recht überschaubar, aber je weiter ihr voranschreitet, desto mehr Diamanten gibt es für lau.

Im späteren Spielverlauf schaltet ihr die Einzelspielerarena frei, in der ihr gegen die Charaktere anderer Spieler antretet. Hier sammelt ihr auf zwei Arten Diamanten: Zum einen bekommt ihr immer dann welche spendiert, wenn ihr im Arenarang aufsteigt. Zum anderen gibt es aber auch tägliche Belohnungen. Die Höhe hängt dabei von eurem Rang ab. Für Spieler mit einem Rating zwischen 51 und 100 gibt es beispielsweise 100 Diamanten.

Tägliche Quests sind ebenfalls eine gute Einnahmequelle für Diamanten in League of Angels 2. Kleiner Tipp: Es gibt eine Mission, bei der es darum geht, drei Mal Ausdauer zu kaufen. Die benötigt ihr in League of Angels 2 für fast alle Aktivitäten und ihr könnt sie mit Diamanten bezahlen. Für jeweils 20 Stück bekommt ihr 60 Ausdauerpunkte. Nun geht ihr also hin, kauft euch drei Mal Ausdauer, was euch 60 Diamanten kostet. Danach schließt ihr die besagte tägliche Quest ab, die euch unter anderem mit 50 Diamanten belohnt. Das bedeutet, ihr erhaltet 180 Ausdauer für gerade mal 10 Diamanten. So seid ihr gewappnet für weitere Aufgaben, um euch Diamanten zu verdienen, habt aber nur sehr wenige der Steine ausgegeben.