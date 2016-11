League of Angels 2: So kombiniert ihr eure Helden optimal

Es gibt in League of Angels 2 viele verschiedene Helden mit eigenen Fähigkeiten. Wenn ihr eure Truppe zusammenstellt, solltet ihr immer darauf achten, auf welcher Position sich der jeweilige Held am besten eignet und welche Art von Angriffen er ausführt. Auch die Angriffsrange eures Gegners ist wichtig für die Aufstellung. Wie die Begriffe schon verraten, sollten Nahkämpfer nicht hinten und Fernkämpfer nicht vorne stehen. Das hat vor allem mit ihren Angriffs- und Verteidigungswerten zu tun. Fernkämpfer können in der Regel nicht viel Schaden einstecken, wohingegen sich die meisten Nahkämpfer als Tank eignen. Heiler sollten ebenfalls nicht an vorderster Front kämpfen, denn wenn sie das Zeitliche segnen, können sie die anderen Teammitglieder nicht mehr unterstützen.

Darüber hinaus solltet ihr in League of Angels 2 darauf achten, dass ihr eine gute Mischung verschiedener Helden einsetzt. Tanks etwa können viel Schaden einstecken, teilen abver weniger aus und ihr braucht eine halbe Ewigkeit, um Monster zu erledigen. Wenn die Ungeheuer sich auch noch selbst heilen können, habt ihr kaum Aussicht auf Erfolg. Umgekehrt bringt es euch nicht besonders viel, nur mit Damage Dealern in den Kampf zu ziehen. Sie fügen dem Ziel zwar außergewöhnlich viel Schaden zu, ohne einen Heiler sind sie aber schnell weg vom Fenster. Mehr als einen Heiler und einen Unterstützer solltet ihr allerdings nicht mitnehmen. Die Plätze könnt ihr besser für wahlweise sehr schlagkräftige oder sehr robuste Helden verwenden. Packt euch am besten einen Heiler, einen Unterstützer, zwei Fernkämpfer und zwei Tanks ein. Wahlweise auch nur einen Damage-Dealer und dafür drei Tanks oder umgekehrt. Ihr könnt die Kombination an Helden vor jedem Kampf in League of Angels 2 verändern und verschiedene Taktiken ausprobieren.

Quelle: Offizielle Webseite / Spiel