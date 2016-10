League of Angels 2: Tipps zu Dungeons und Quests

League of Angels 2

Im free-to-play MMORPG League of Angels 2 verbringt ihr die meiste Zeit in Dungeons, wo ihr gegen Feinde antretet und im Siegesfall nützliche Items abstaubt. Wir verraten euch, was in Dungeons auf euch zukommt und welche Boni ihr dort erspielen könnt.

Es gibt in League of Angels 2 vier verschiedene Dungeons, den Elite-, Story-, Palast- und Gilden-Dungeon. Wenn ihr die aktuelle Story-Mission öffnet, seht ihr oben rechts eine Schaltfläche, über die ihr die Verliese betreten könnt. Anders als in anderen Rollenspielen sind Dungeons in League of Angels 2 nicht etwa Instanzen, die ihr gemeinsam mit anderen Spielern betretet. Vielmehr handelt es sich dabei um Missionspfade unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen. Jeder von ihnen ist noch einmal in mehrere Kapitel unterteilt. Je schwieriger die Herausforderung ist, desto wertvollere Helden und Items verdient ihr.

Bevor ihr euch in Kämpfe stürzt, solltet ihr eure Ausdauer überprüfen, denn jeder Kampf in einem Dungeon kostet euch sechs Ausdauerpunkte. Die Dungeons in League of Angels 2 bestreitet ihr zwar nicht mit anderen Spielern, dafür habt ihr jedoch bis zu sechs Helden im Schlepptau, die euch unterstützen. Bevor ihr eine Aufgabe startet, solltet ihr überprüfen, ob die gewählte Mission und Truppe zu eurem Level passt, denn für jeden neuen Versuch blättert ihr wieder sechs Ausdauerpunkte oder (alternativ) Diamanten hin. Alle sechs Minuten bekommt ihr einen Ausdauerpunkt zurück, es dauert also eine ganze Weile, bis die Leiste wieder aufgeladen ist.

Wie der Name schon verrät, erfahrt ihr im Story-Dungeon mehr über die Geschichte von League of Angels 2. Hier könnt ihr viel Gold verdienen und seltene Belohnungen freischalten. Zum Aufleveln eurer Charaktere solltet ihr euch lieber einen der anderen Dungeons aussuchen, da ihr dort mehr Erfahrungspunkte erhaltet. Außerdem wichtig: Helden. Sie unterstützen euch im Kampf. Ihr könnt sie entweder durch Beschwörungen in euer Team holen oder als Belohnung im Elite-Dungeon gewinnen.