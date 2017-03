Youzu Interactive macht euch im neuen Update von League of Angels 2 zu Indiana Jones. Na gut, nicht ganz, aber zumindest dürft ihr in alten Gewölben Schätze suchen.

In Rollenspielen sind wir stets auf der Suche nach besserem Loot. In dem kostenlosen MMORPG League of Angels 2 gibt es nun ein neues Feature, dank dem ihr richtig große Schätze heben könnt. Der chinesische Entwickler Youzu Interactive macht euch mit dem neuen Update zum Schatzjäger. Dazu müsst ihr allerdings Level 45 erreicht haben. Dann dürft ihr euch jeden Tag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr daran versuchen, in geheimen Gewölben nach dem großen Gewinn zu suchen.

Ihr habt die Wahl, ob ihr alleine oder mit Freunden loszieht. Jede Schatzjagd in League of Angels 2 nimmt zehn Minuten in Anspruch. Dabei gibt es vier verschiedene Arten von Karten, die unterschiedlich hohe Boni liefern. Welche Karte ihr erhaltet, hängt vom Zufall ab. Seid ihr mit dem Ergebnis nicht zufrieden, könnt ihr Diamanten einsetzen, um die Chance auf eine höherstufige Karte wahrzunehmen. Keine Angst: Ihr werdet dabei nicht das Pech haben, mit einem schlechteren Exemplar auf Schatzsuche zu gehen. Wenn ihr also zum Beispiel eine epische Karte habt und mit Diamanten versucht, die bessere legendäre Map zu erhalten, werdet ihr nicht auf eine seltene oder gar normale Karte zurückfallen.