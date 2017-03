League of Angels 2: Neue Heldin, neue Tiere, neues Kostüm

Der chinesische Entwickler Youzu Interactive beliefert die Fans des kostenlosen Online-Rollenspiels League of Angels 2 in dieser Woche mit einem umfangreichen Update. Wo ihr sonst meist nur einen neuen Helden, ein Kampfhaustier oder ein Mount bekommt, gibt es diesmal gleich alles auf einen Schlag. Beginnen wir mit dem neuen Charakter, der wohl am interessantesten sein dürfte. Hierbei handelt es sich um Isolde. Sie ist die erste Artefaktheldin in League of Angels 2. Sobald ihr sie in eure Gruppe von Recken aufgenommen habt, benötigt ihr keine weiteren Kopien von ihr, um sie per Augmentieren zu verbessern. Außerdem zeichnen sich Artefakthelden dadurch aus, dass sie per se schon bessere Attribute als die gewöhnlichen Kämpfer haben. Isolde ist auf Level 1 stärker als beispielsweise eine Heldin wie Pamela auf Stufe 110 – und das ohne jegliche Upgrades.

Neben der neuen Kämpferin gibt es mit dem Leprechaun ein frisches Kampfhaustier in League of Angels 2 – eben passend zum St. Patrick’s Day, der am 17. März gefeiert wird. Den Kobold im grünen Gewand als Tier zu bezeichnen, mag vielleicht nicht so ganz passen, doch spielmechanisch erfüllt er in dem MMORPG die Rolle eines Pets, das euch im Kampf unterstützt. Er bewirft eure Feinde mit einem großen Topf voller Gold, um ihnen Schaden zuzufügen. Außerdem ist er in der Lage, die Regenerations- und Lebensraubeffekte der Feinde zu schwächen.