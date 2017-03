League of Angels 2: Update liefert Elementarrunensteine

Mit den neuen Runensteinen verbessert ihr in League of Angels 2 die Elementarfähigkeiten eures Helden.

Die Runensteine sind in vier verschiedenen Formen vorhanden, die die vier Elemente Feuer, Wasser, Wind und Erde repräsentieren. Jeder dieser Steine lässt sich auf drei unterschiedliche Arten und Weisen upgraden. Da hätten wir zum einen das Augmentieren. Damit steigert ihr euren Elementarschaden und verbessert die Attribute eures Charakters. Feuersteine erhöhen eure kritische Trefferchance, Wasserexemplare lassen euch besser ausweichen, Windsteine sorgen für eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit und die Erdvarianten steigern eure Ausdauer. Zum Augmentieren der Runensteine benötigt ihr in League of Angels 2 „Unendliche Kristalle“.

Die Frage ist nun, wo ihr die unterschiedlichen Ressourcen für das Aufwerten der Runensteine herbekommt. Dafür gibt es in League of Angels 2 den neuen Modus namens „Dungeon Sweepter“, angelehnt an den Windows-Klassiker Minesweeper. Das Ganze lässt sich alleine oder im Team mit Freunden spielen. Euer Ziel ist es, euch so schnell wie möglich durch einen Dungeon zu kämpfen, in dem euch Monster, Fallen, aber auch wertvolle Schätze erwarten.

Quelle: offizielle Webseite