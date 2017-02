Beim "Angel Capital"-Event in League of Angels 2 habt ihr die Chance, große Preise abzustauben oder günstig an Items zu gelangen.

In dem kostenlosen Online-Rollenspiel League of Angels 2 aus Fernost steht mal wieder eine neue Runde des sogenannten „Angel Capital“-Events an. Morgen, also am 28. Februar, habt ihr die Möglichkeit, euch für Topaz Tombolalose zu kaufen. Ein Los kostet 2000 Topaz. Maximal dürft ihr 15 Stück auf einmal erstehen.

League of Angels 2

Mit diesen Tickets sichert ihr euch die Chance auf tolle Gewinne, die teilweise das 50-Fache an Wert eines Loses haben. Der erste Preis sind 40.000 Topaz und 60.000 Diamanten. Drei weitere Gewinner dürfen sich über 20.000 Topaz und ebenfalls 60.000 Diamanten freuen, während sechs Spieler 10.000 Topaz und 40.000 Diamanten gewinnen. Zudem gibt es noch einen Spezialpreis für einen Teilnehmer: Der darf sich ein Outfit für seinen Helden in League of Angels 2 oder ein Reittier aussuchen. Insgesamt bekommen also elf Leute einen prächtigen Gewinn.

Die Gewinner des „Angel Capital“-Events in League of Angels 2 werden am 3. März bekannt gegeben. An dem Tag wird Youzu Interactive ein dazu passendes Video auf Facebook und YouTube veröffentlichen. Doch keine Bange: Ihr könnt aus dem Event auch dann etwas herausschlagen, wenn ihr keinen der Preise absahnt. Zwischen dem 28. Februar und dem 3. März habt ihr die Möglichkeit, eure Lose gegen zahlreiche Items einzutauschen. Auf diese Weise gelangt ihr zu besonders günstigen Konditionen an so manchen Gegenstand, außerdem gibt es einige neue, seltene Items. Ihr solltet nur dabei bedenken, dass die Lose, die ihr für Gegenstände eintauscht, euch nichts mehr hinsichtlich der großen Verlosung am Ende des „Angel Capital“-Events im MMORPG League of Angels 2 bringen.

Quelle: offizielle Webseite