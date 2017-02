In League of Angels 2 könnt ihr noch die ganze Woche lang spezielle Inhalte zum Valentinstag ergattern.

Eigentlich liegt der Valentinstag mittlerweile schon wieder hinter uns. Der war nämlich gestern. Doch in dem kostenlosen Online-Rollenspiel League of Angels 2 des chinesischen Entwicklers Youzu Interactive profitiert ihr noch bis zum 19. Februar von den speziellen Inhalten zum Tag der Liebe. Das wäre zum einen ein ganz besonderes Valentinstagkostüm. Das sieht nicht nur schick aus, sondern beschert euch auch zwei mächtige Fähigkeiten, mit denen ihr euren Gegnern großen Schaden zufügt. „Scarlet Rose“ reduziert zudem die Angriffs- und Verteidigungswerte eurer Feinde für zwei Runden um 15 Prozent, während „Rose Thorn“ den Abwehrwert und die Lebensregeneration des Widersachers mit dem höchsten Angriffswert für eine Runde um 13 Prozent senkt. Wenn ihr das Kostüm haben wollt, müsst ihr Valentinsschokolade und „Romantische Weiße Rosen“ sammeln und sie gegen das Kleidungsstück eintauschen. Das geht jedoch nur bis zum 18. Februar.

Das neue Reittier in League of Angels 2, den Zinnoberfalken, könnt ihr vom 16. bis 19. Februar erspielen. Das Federvieh hat ebenfalls einiges auf dem Kasten. Genau wie das Valentinstagkostüm kann es die Angriffs- und Abwehrwerte eurer Feinde für einen kurzen Zeitraum reduzieren. Außerdem verfügt der Vogel über die Fähigkeit, den Angriffs-, Beweglichkeits- und Ausweichenwert eures Helden um 5,6 Prozent zu erhöhen. Allerdings geht das auf Kosten der Defensive, die um den gleichen Wert reduziert wird.

Zu guter Letzt bietet League of Angels 2 zum Valentinstag noch den „Mystischen Fuchs“. Von diesem süßen Kampfhaustier haben wir euch schon in der vergangenen Woche berichtet. Wer den Vierbeiner bei den Events am 10. Februar nicht ergattert hat, bekommt nun am 16. und 17. Februar noch einmal die Chance dazu. Das „Lucky Tree“-Event ist hierfür eure Anlaufstelle im Spiel.