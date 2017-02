League of Angels 2: Neues System zur Helden-Verbesserung

Entwickler Youzu Interactive hat eine neue Mechanik in League of Angels 2 eingebaut, mit der ihr euren Hauptcharakter stark verbessern könnt.

Der chinesische Entwickler Youzu Interactive hat in letzter Zeit oftmals neue Kampfhaustiere, Mounts oder andere mächtige Waffen in sein kostenloses Online-Rollenspiel League of Angels 2 eingebaut, die ihr nur in einem kurzen Zeitraum ergattern konntet. Mit dem jüngsten Update für das Browserspiel aus Fernost gibt es aber auch mal wieder ein Feature, über das sich jeder von euch dauerhaft freuen kann – nun ja, zumindest wollen wir das für euch hoffen.

Während sich die Helden beziehungsweise Engel, die ihr eurem Kampftrupp in League of Angels 2 hinzufügen könnt, auf mehrere Arten und Weisen verbessern lassen, wurde euer eigener Hauptcharakter in der jüngeren Vergangenheit etwas vernachlässigt. Dagegen hat Youzu Interactive nun etwas unternommen und das sogenannte „Character Evolve“-System eingeführt. Das gibt euch die Gelegenheit, die Attribute und Fähigkeiten eures Recken deutlich zu verstärken. Sobald eure Figur „Augment+11“ erreicht hat, könnt ihr sie mit der neuen Funktion direkt auf „S-Augment+5“ hieven.