Anlässlich des bevorstehenden Valentinstags gibt es in League of Angels 2 ein neues Kampfhaustier.

Valentinstag hier, Valentinstag da – gerade die Singles haben vermutlich jetzt schon die Nase voll von all dem Gerede über den Tag der Verliebten. Aber was sollen wir denn machen? Es gibt nun mal in einem Spiel nach dem anderen Events dazu - so auch in League of Angels 2. In dem kostenlosen Online-Rollenspiel des chinesischen Entwicklers Youzu Interactive gibt es zum Valentinstag aber keine Romantik, sondern einen niedlichen, kleinen, rosafarbenen Fuchs.

Das mag jetzt etwas kitschig und vor allem wenig nützlich für eure Heldentaten in League of Angels 2 klingen. Doch der kleine Racker ist ein mächtiger Verbündeter im Kampf. Wer das MMO schon länger spielt, dem sollte bekannt sein, dass die Pets in League of Angels 2 nicht einfach nur optisches Beiwerk sind. Der „Mystische Fuchs“, wie der Fellträger offiziell heißt, kann sogar ordentlich austeilen und eure eigene Gruppe von Kämpfern verarzten. Mit der Fähigkeit „Eternal Love“ heilt er die drei Verbündeten mit den (prozentual gesehen) wenigsten Lebenspunkten. Außerdem reduziert er den Schaden, den die Helden erleiden, für zwei Runden um zehn Prozent.