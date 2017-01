League of Angels 2: Reitet auf dem Lunar Lion!

Im Zuge des "Lunar Festivals" gibt es einen Mondlöwen als Reittier in League of Angels 2, den ihr beim Glücksrad gewinnen könnt.

Ihr kennt doch bestimmt den Löwentanz? Damit ist der traditionelle chinesische Tanz gemeint, bei dem in der Regel zwei Personen unter einem Löwenkostüm stecken. Heutzutage gehört er zu den bekannten Bräuchen des chinesischen Neujahrsfests. In Anlehnung an den Löwentanz gibt es nun im kostenlosen Online-Rollenspiel League of Angels 2 aus dem Hause Youzu Interactive ein neues Reittier, das ihr nur noch bis morgen ergattern könnt. Die Rede ist vom „Lunar Lion“ oder eben dem Mondlöwen, wie er auf Deutsch heißt.

Um das Mount in League of Angels 2, das ihr komplett im Browser spielen könnt, eurer Sammlung hinzufügen zu können, müsst ihr euer Glück am Glücksrad versuchen. Wenn ihr den Löwen dann tatsächlich abstaubt, bekommt ihr nicht nur ein schickes, sondern auch ein ungemein nützliches Reittier. Denn die magische Kreatur hat zwei mächtige Fähigkeiten in petto. Da wäre zum einen der „Lunar Dance“. Mit diesem Mondtanz reduziert euer Löwe den Verteidigungs- und Ausdauerwert aller Gegner in einem Kampf für zwei Runden um zehn Prozent.