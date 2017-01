League of Angels 2: Das Lunar Festival beginnt

Morgen startet das "Lunar Festival" in League of Angels 2, bei dem ihr einen schicken Anzug abstauben könnt.

In dem kostenlosen Online-Rollenspiel League of Angels 2 des Entwicklers Youzu Interactive ist mal wieder Event-Zeit. Während in anderen Titeln das Chinesische Neujahr gefeiert wird, konzentriert sich ausgerechnet das MMO, das aus dem Heimatland dieses Festes stammt, auf den Neumond – wobei der ja auch den Startpunkt für die Neujahrsfestivitäten bildet.

Das „Lunar Festival“, wie es in League of Angels 2 heißt, beginnt morgen und läuft bis zum 31. Januar. Für euch Spieler ist das Event deshalb so interessant, weil es euch die Möglichkeit gibt, einen neuen Anzug für euren Helden zu ergattern. Der heißt „Phoenix“ und ist von den festlichen Kleidungsstücken des Mondfests inspiriert. Er strahlt in Rot und Gold und ist mit goldenen Flügeln ausgestattet. Letztere sind jedoch ein separates Item, das Outfit besteht also aus zwei Teilen.

Der „Phoenix“-Anzug verfügt über zwei Fähigkeiten, die euch in den Kämpfen in League of Angels 2 große Vorteile verschaffen. Allerdings habt ihr nur dann auf beide Skills Zugriff, wenn ihr auch beide Teile des Kostüms euer Eigen nennt. Habt ihr nur einen Teil, profitiert ihr auch nur von einem Zauber.