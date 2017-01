League of Angels 2: Mächtiger Bogen mit Heileffekt - Nur am Wochenende!

Wer in League of Angels 2 auf der Suche nach einer guten Waffe für Heiler ist, wird an diesem Wochenende mit etwas Glück fündig.

Spieler des MMORPGs League of Angels 2 bekommen ständig etwas Neues geboten. Nachdem wir gestern erst über den neuen Mount-Kodex berichtet haben, gibt es heute schon die nächste Neuerung zu vermelden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um ein neues Gameplay-System, sondern etwas Kleineres, das ihr aber trotzdem nicht unterschätzen solltet. Schließlich reden wir hier von einem legendären Ausrüstungsgegenstand, der euch in Kämpfen von großem Nutzen sein wird, wenn ihr ihn einmal ergattert habt. Gemeint ist der Bogen namens „Eternal Oath“ (zu Deutsch „Ewiger Eid“). Der kommt schon rein optisch ziemlich beeindruckend daher mit seinen zwei Engelsflügeln. Aber wie sagt man so schön: Es kommt auf die inneren Werte an. Und diesbezüglich ist die Waffe sehr überzeugend. Tatsächlich handelt es sich hierbei nicht um ein Tötungswerkzeug, sondern ein gutes Mittel, um eure Heldentruppe in den Kämpfen von League of Angels 2 zu heilen. Mit der Fähigkeit „Sacred Arrow“ segnet ihr euren gesamten Squad und stellt Lebenspunkte in Höhe von 58 Prozent des Angriffswerts des Charakters her, der den Bogen in seinen Händen führt. Zusätzlich erhalten die zwei Kämpfer mit der niedrigsten Energie nochmal Gesundheitspunkte in Höhe von 20 Prozent des vorherigen Heileffekts zurück. Und als ob das nicht schon genug wäre, wird der erlittene Schaden für eine Runde um fünf Prozent reduziert.

Mit dem "Eternal Oath" heilt ihr eure ganze Truppe.

Der „Eternal Oath“ ist also ein wahrhaft mächtiges Item in Leage of Angels 2. Ihr könnt ihn aber noch weiter verstärken. Es gibt drei Buffs, die die Werte des Bogens steigern. Diese Verbesserungen könnt ihr in sechs Stufen aufwerten. Mit „Aurora Arrow“ beispielsweise ist es möglich, eine 100-prozentige Chance zu erhalten, dass die zwei Recken mit dem geringsten Prozentsatz an Lebensenergie für eine Runde immun gegenüber dem Tod werden. Darüber hinaus lässt sich der „Eternal Oath“ auch noch verzaubern, um seine Attribute zu steigern. Wenn ihr den Bogen nun haben wollt, um eure Truppe in League of Angels 2 zu stärken, solltet ihr dieses Wochenende besonders aktiv sein. Vom 20. bis 22. Januar wird es Events im Spiel geben, bei denen ihr Scherben verdient, mit denen ihr die Waffe freischaltet. Quelle: offizielle Webseite