Wer in League of Angels 2 viele Mounts besitzt, profitiert nicht nur von einer großen Auswahl, sondern neuerdings auch von handfesten Boni.

Der chinesische Entwickler Youzu Interactive hat ein neues Feature in sein kostenloses MMORPG League of Angels 2 eingebaut. Dabei handelt es sich um den Mount-Kodex. Auf den ersten Blick ist das lediglich ein neues Menüfenster, in dem alle eure gesammelten Reittiere aufgelistet werden. Doch der Kodex ist nicht einfach nur eine Interface-Neuerung. Wer in dem Online-Rollenspiel fleißig Tierchen sammelt, auf deren Rücken ihr die Spielwelt erkunden könnt, wird ab sofort in dem Browserspiel League of Angels 2 dafür belohnt.

Für jedes Mount, das ihr eurer Sammlung hinzufügt, erhaltet ihr nämlich neuerdings zusätzliche Belohnungen sowie Boni auf die Attribute aller Charaktere eurer Kampftruppe. Allerdings habt ihr nicht von vornherein Zugriff auf den Mount-Kodex: Grundvoraussetzung ist, dass ihr mit eurem Haupthelden Level 70 erreicht habt. Erst dann wird das Feature freigeschaltet.

Mit dem Kodex lassen sich die Gesundheitspunkte sowie der Angriffs- und Verteidigungswert eurer Recken in League of Angels 2 erhöhen. Ihr könnt das Ganze sogar noch upgraden, indem ihr Kodex-Essenzen sammelt. Dadurch werden die Attributboni nochmal erhöht. Die Essenzen werden jeden Tag automatisch generiert. Wie viele ihr erhaltet, hängt von der Anzahl der Reittiere ab, die ihr in eurem Besitz habt. Nun macht es sich also mehr denn je bezahlt, besonders viele Mounts im eigenen Stall stehen zu haben.