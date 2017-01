In League of Angels 2 hat das dritte "Mythische Reittier" Einzug gehalten: Um den Drachen Anhanguera zu bekommen, habt ihr aber nur ein paar Tage Zeit.

Die Drachenparty der Silberdrachenprinzessin Lydia hat schließlich noch viel mehr der geflügelten Reptilien nach Saphir, der Spielwelt von League of Angels 2 gelockt. Unter ihnen befindet sich der große rote Drache Anhanguera. Das Ungetüm ist das dritte „Mythische Reittier“ in dem Browser-MMO . Seine Brust ist mit einer goldenen Rüstung versehen, die als Beweis dafür dient, dass er einst das Reittier eines alten Gottes war.

Vergangene Woche hat der chinesische Entwickler Youzu Interactive die Fans seines kostenlosen Online-Rollenspiels League of Angels 2 mit dem kleinen Jungdrachen Dragonite erfreut, der euch als Kampfhaustier in Gefechten zur Seite steht – sofern ihr ihn euch denn am 13. und 14. Januar erarbeitet habt. Wer das verpasst hat, hat nun leider keine Möglichkeit mehr, den kleinen Racker zu erhalten. Aber dafür könnt ihr einen anderen Drachen in eure Dienste stellen.

Anhanguera sieht aber nicht nur verdammt episch aus, sondern hat auch nützliche Fähigkeiten. Mit „Drachenseele“ erhöht er zu Beginn eines Kampfes die maximalen Lebenspunkte, die Angriffs- und die Verteidigungswerte aller eurer Kämpfer für drei Runden um zehn Prozent. „Drachenblut“ hingegen sorgt dafür, dass der Schaden und die Chance auf kritische Treffer sowie die Ausweichenwerte eurer Recken um 4,2 Prozent erhöht werden. Dieser Buff hält stets bis zum Ende eines jeden Scharmützels in League of Angels 2 an.

Wenn ihr Anhanguera euer Eigen nennen wollt, müsst ihr dafür natürlich ein bisschen was tun. Es bedarf einiger Ressourcen, damit ihr den Drachen zu eurem neuen Reittier in League of Angels 2 ernennen könnt. Wie schon bei Dragonite besteht diese Chance aber nur für einen kurzen Zeitraum: Bis zum 18. Januar habt ihr Zeit, um euch das „Mythische Mount“ zu sichern.

Quelle: offizielle Webseite