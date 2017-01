League of Angels 2: Niedlicher Drache mit gewaltigen Kräften

Mit Dragonite findet ein neues Kampfhaustier seinen Weg in League of Angels 2. Jedoch habt ihr nur zwei Tage Zeit, um den Schuppenträger zu ergattern.

„Oh, ist der nicht süß?“ Das dürfte die erste Reaktion auf den kleinen Drachen Dragonite sein. Das junge Reptil ist das neue Kampfhaustier in dem kostenlosen Online-Rollenspiel League of Angels 2. Die Silberdrachenprinzessin Lydia hat alle Drachen zu sich gerufen, um eine große Party zu veranstalten. Schließlich hat sie es geschafft, eine Mystikerin zu werden und so etwas muss doch gefeiert werden. Unter den geladenen Gästen befindet sich eben auch der kleine Dragonite, der mit seiner Eierschale wirklich niedlich aussieht.

Doch das Jungtier hat einiges auf dem Kasten. In League of Angels 2 habt ihr nun die Möglickeit, Dragonite als Unterstützung für Kämpfe zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst? Ihr braucht Drachenschuppen und Drachenfänge, die in ganz Saphir verstreut sind. Diese Objekte lassen sich jedoch nur am 13. und 14. Januar in der Welt von League of Angels 2 finden. Nur wenn ihr die Items sammelt, könnt ihr Dragonite erhalten.