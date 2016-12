League of Angels 2

Vor zwei Jahren konnte sich schon der Vorgänger-Titel League of Angels von Youzu Interactive einen Platz in der illustren Runde der besten Spiele auf Facebook sichern. Weitere Gewinner in dieser Kategorie sind beispielsweise Naruto Online, Bejeweled Stars und Liberators. League of Angels 2 wurde von Facebook mit der Begründung zu einem der Sieger gekürt, dass das MMORPG den Spielern so viele Möglichkeiten gebe, ihr Team aus kampferprobten Engeln zusammenzustellen und sich in zahlreichen PvE- und PvP-Modi auszutoben. Seit dem Launch habe LoA 2 über 30 Millionen Spieler angelockt. League of Angels verzeichnete seit dem weltweiten Release stattliche 200 Millionen registrierte Spieler. Im Vergleich zum Vorgänger punktet League of Angels 2 mit einer schickeren Grafik und noch mehr Spieltiefe, wobei die Engel als Helden natürlich nach wie vor im Mittelpunkt stehen.

Den wichtigsten Triumph, nämlich die Auszeichnung zum „Spiel des Jahres“ auf Facebook sicherte sich aber ein anderer Titel: Gardenscrapes – New Acres von Playrix, ein Mix aus Zeitmanagement und 3-Gewinnt-Spiel. Zu den von Facebook ausgezeichneten besten Mobilegames des Jahres gehören Pokémon GO von Niantic und Supercells Clash Royale.

Quelle: Pressemitteilungen Youzu / Facebook