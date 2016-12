Derzeit könnt ihr euch ein mystisches Kampfhaustier, das ganz aus Lebkuchen besteht, für euer Team in League of Angels 2 holen. Der kleine Süßigkeitenprinz ist aber nur für kurze Zeit verfügbar!

Das bevorstehende Weihnachtsfest geht auch am Fantasy-Rollenspiel League of Angels 2 nicht spurlos vorbei. Gestern ist ein Update für das free-to-play MMORPG von Youzu erschienen, das einen kleinen, ausgesprochen weihnachtlichen Helden im Gepäck hatte: den Süßigkeitenprinz. Dabei handelt es um ein mystisches Kampfhaustier (auch wenn er nicht wirklich ein Tier ist), das ihr für euer Team aufstellen könnt. Der kleine Lebkuchenmann möchte gern mit den Engeln Weihnachten feiern und freut sich schon darauf, euch in zahlreichen Kämpfen zu unterstützen.

League of Angels 2

In den kommenden Tagen taucht er in Events auf, also haltet die Augen offen und erledigt alle Aufgaben, um ihn freizuschalten! Um ihn zu verbessern braucht ihr ausnahmsweise keine Fragmente, sondern Blutsteine. Das soll den Fortschritt beschleunigen. Achtung: Dieses exklusive Kampf-Pet ist nur für kurze Zeit verfügbar. Wenn ihr den Süßigkeitenprinz haben wollt, müsst ihr ihn euch bis Ende des Monats holen, dann verschwindet er nämlich wieder aus Saphire.

Zwar sieht das Kerlchen eher niedlich als angsteinflößend aus, aber lasst euch davon nicht täuschen! Mit seinem ultimativen Skill „Schneebrocken“ beschwört der Süßigkeitenprinz einen riesigen Schneeball herauf, der allen Gegnern Schaden zufügt und ihre Agilität mindert. Seine normale Fähigkeit heißt „Eislanze“. Damit wirft das Kampfhaustier in League of Angels 2 eine eisige Lanze auf die Gegner in der vorderen Reihe. Der Schaden fällt umso höher aus, je niedriger die Lebenspunkte des Opfers sind.

Passend zum Gastauftritt des Süßigkeitenprinzen steht euch für euer Team ein sechster Slot zur Verfügung, damit ihr die Aufstellung optimieren könnt.

Weitere weihnachtliche Inhalte und Events für League of Angels 2 sollen in den kommenden Tagen folgen.

