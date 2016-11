League of Angels 2: Winter-Event und Begleit-App zum Spiel

Nicht nur startet heute in League of Angels 2 das Winter-Event, Entwickler Youzu Interactive hat mit Angel+ auch noch eine Companion-App enthüllt.

In Deutschland mag es in den vergangenen Wochen in einigen Regionen schon recht winterlich geworden sein, doch so ganz ist die kalte Jahreszeit noch nicht angekommen. Das interessiert die Entwickler von League of Angels 2 recht wenig, wenn es um das Winter-Event in dem kostenlosen Online-Rollenspiel geht. Das beginnt nämlich heute und endet auch schon wieder am 2. Dezember, also diesen Freitag.

Im Wesentlichen liefert euch das Event ein neues Outfit für euren Helden, ein Kampfhaustier und ein Mount. Fangen wir mit dem neuen Dress an, das ihr ergattern könnt. Es sieht natürlich nicht nur richtig winterlich aus mit seinen Eisflügeln, sondern bringt auch passende Fähigkeiten mit sich. Mit dem „Frostblade“ fügt ihr euren Feinden in League of Angels 2 ordentlich Schaden zu und reduziert auch noch deren Wut um 300 Punkte. Der ultimative Skill des Outfits heißt „Deep Freeze“. Der Name ist Programm, denn neben der Tatsache, dass ihr euren Gegnern damit Lebensenergie abzieht, besteht eine Chance in Höhe von 36 Prozent, dass ihr sie für eine Runde einfriert.