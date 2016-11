League of Angels 2: Eine Piratenkatze als Kampf-Haustier

Wer hätte nicht gerne eine Piratenkatze als Haustier? In League of Angels 2 könnt ihr genau so eine am Wochenende ergattern.

Was sind die beliebtesten Wesen des Internets? Richtig, Katzen! Und welche Gruppe von Seefahrern hat sogar ihren eigenen „Feiertag“ im Jahr? Genau, die Piraten (International Talk Like a Pirate Day). Im kostenlosen Online-Rollenspiel League of Angels 2 werden in den kommenden Tagen beide Dinge miteinander verbunden. Am 11. und 12. November habt ihr die Chance, eine Piratenkatze als Kampfpet zu ergattern. Der Fellträger heißt Captain Mitts und ihm wird nachgesagt, dass seine Schiffsflotte so gewaltig groß sei, dass selbst die königliche Armada einen großen Bogen um ihn und seine Leute macht. Mensch, das muss schon ein ziemlich mächtiger Kater sein!

Tatsächlich erweist sich Mitts in League of Angels 2 in den Kämpfen als äußerst hilfreich. Die Seekatze verfügt über zwei Fähigkeiten: Mit ihrem „Pecision Shot“ verursacht sie140 Prozent plus 40 weitere Punkte Schaden und trifft damit all eure Feinde. Auch der „Cannon Hail“ trifft alle Gegner, verursacht 162 Prozent plus 50 Schaden und hat noch einen nachhaltigen Effekt: Er reduziert alle Lebensraubeffekte um 40 Prozent. Damit sich Captain Mitts euch anschließt, müsst ihr ihn an den besagten Event-Tagen in den „Pyramids of Destiny“ freischalten.