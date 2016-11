League of Angels 2: Neuer „Mythischer Engel“ angeteasert

Sieben Monate ist nun schon her, dass das kostenlose Online-Rollenspiel League of Angels 2 offiziell in Europa veröffentlicht wurde. Seitdem gab es immer wieder Updates mit neuen Inhalten, doch derzeit arbeitet Entwickler Youzu Interactive an der ersten großen Erweiterung. Viele Infos zu dem Add-on gibt es noch nicht, dafür hat das Studio mittlerweile aber ein Bild veröffentlicht, das eine neue Heldin anteasert. Zwar ist nicht mehr als eine Silhouette zu sehen, aber die lässt die Fans bereits fleißig spekulieren: Die Körperhaltung beziehungsweise der ausgestreckte linke Arm weist darauf hin, dass es sich bei der Dame um eine Magierin handeln könnte, die gerade einen Zauber wirkt.

Viele Spieler vermuten, dass sie ein neuer „Mythischer Engel“ sein könnte. Aktuell gibt es in League of Angels 2 drei Helden der mythischen Sorte: Moira, Rei und Pamela. Sie alle übernehmen offensive Rollen, verursachen also besonders viel Schaden. Was demnach fehlt, ist ein „Mythischer Held“, der als Supporter beziehungsweise Heiler agiert. Könnte die Dame auf dem Bild genau so ein Charakter sein?