Halloweenzeit ist Gruselzeit und was darf auf gar keinen Fall fehlen? Die richtigen Kostüme! In League of Angels 2 haben sich die Entwickler dieses Mal eines Klassikers der europäischen Märchengeschichte bedient. Im Spiel findet ihr ab sofort ein sexy Rotkäppchen-Kostüm für die weiblichen Charaktere vor. Gleichzeitig wurde der schöne Prinz von einer hinterlistigen Hexe verzaubert. Seitdem muss er die Qualen eines Biests in seinem tiefsten Inneren aushalten. Ihr dürft nun bis zum 1. November herausfinden, was passiert, wenn beide Charaktere aufeinander treffen.

Selbstverständlich erhaltet ihr mit dem Rotkäppchen-Kostüm einige beeindruckende Skills. Mit dem „bösen Geheul“ erhöht sich der Angriff sowie die Zähigkeit der gesamten Gruppe für zwei Runden um 15 Prozent. Setzt ihr den „wilden Überfall“ ein, fügt ihr dem Gegner mit den höchsten Angriff mehr Schaden zu und reduziert gleichzeitig dessen Angriffsschaden um 50 Prozent. Darüber hinaus dürft ihr euch mit einer kleinen schwarzen Katze ein neues Haustier zulegen, welches euch im Kampf unterstützt.

Abgerundet wird das Halloweenfest mit dem neuen Pumpkin Lucky Bar Event. Dabei handelt es sich um eine Slotmaschine mit Halloween-Thematik. Allerdings benötigt ihr keine Übereinstimmungen im Gegensatz zur normalen Slotmaschine.