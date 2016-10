League of Angels 2: Die Vorab-Party zu Halloween steigt

Bevor Halloween beginnt, wird in League of Angels 2 schon mal gefeiert: mit selbst gebrauten Tränken und einem magischen Besen als Mount.

In sechs Tagen steht Halloween an. In vielen Spielen laufen bereits die passenden Events, bei denen das Gruselfest schon in vollen Zügen gefeiert wird oder Abwandlungen der Geisterparty zelebriert werden. Im kostenlosen Browserspiel League of Angels 2 ist ausdrücklich von einer "Pre-Party" die Rede, das eigentliche Halloween-Event soll erst noch folgen. Was erwartet euch also zum aktuellen Zeitpunkt in dem MMORPG?

Von heute bis Donnerstag, den 27. Oktober, findet das Braufest statt – nicht zu verwechseln mit den gleichnamigen Feierlichkeiten in World of WarCraft, die zum Oktoberfest abgehalten werden. In League of Angels 2 bezieht sich das Braufest ganz klar auf Halloween. Dabei stellt ihr leckere Getränke her und gebt Tokens für verschiedene Items für eure Kampfhaustiere aus.

Passend zu Halloween gibt es in League of Angels 2 auch ein spezielles Reittier. Wobei das Wort Tier hier der falsche Begriff ist, denn bei dem Mount handelt es sich um einen magischen Besen – aber keinen hübschen, glattpolierten, wie ihn Harry Potter besitzt, sondern einen krummen, unsauber fabrizierten, wie ihn die typische Märchenhexe hat. Der Besen ist nicht nur ein optisches Gimmick, sondern bringt auch spielerische Vorteile mit sich. Denn er erhöht den Ausweichen- und Agilitätswert aller Charaktere in eurer Gruppe im Kampf für zwei Runden um 15,5 Prozent.