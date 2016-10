In dieser Woche soll ein Update erscheinen, mit dem das Kampf-System ein wenig überarbeitet wird und neue Funktionen hinzugefügt werden. Ihr könnt ein Haustier künftig nicht nur zum aktiven kämpfen verwenden, sondern auch, um die Fähigkeiten und Attribute eurer anderen Helden zu verstärken. In Schlachten setzt ihr es nach wie vor als zusätzlichen Kämpfer ein und lasst es Feinde attackieren. Wenn ihr gerade nicht im Gefecht seid, solltet ihr einen Blick ins Tier-Menü werfen. Dort findet ihr, sobald das Update live geht, drei neue Schaltflächen: Tier-Gunst, Erwecken und Entwicklung (englisch: Pet Grace, Awaken und Pet Evole). Im Unterpunkt "Erwecken" seht ihr leere Felder, die ihr mit Energie-Juwelen (Energy Gems) auffüllt. Je mehr Steine ihr hinzufügt, desto stärker werden eure Haustiere. Sobald keine freie Fläche mehr verfügbar ist, habt ihr die Möglichkeit, euer Pet zu erwecken und es dadurch mit Boni auszustatten.

Ihr könnt euer Kampf-Haustier bis zu zweimal entwickeln und seine Stärke, Widerstandsfähigkeit und andere Eigenschaften weiter verbessern. Die erhöhte Kampfkraft wirkt sich auch auf das Äußere des Haustieres aus, so dass ihr auf den ersten Blick seht, dass es sich um ein besonders starkes Tier handelt.

Im Unterpunkt "Tier-Gunst" wählt ihr in League of Angels 2 mächtige Haustiere aus, die ihre Attribute an eure Helden weitergeben. Das funktioniert allerdings nur, wenn sich mindestens zwei Kämpfer in eurem Einsatztrupp befinden. Die Eigenschaften und Skill-Punkte aller Tiere werden zusammengerechnet und dann zu gleichen Teilen auf alle Helden aufgeteilt. Dadurch gewinnen sie an Stärke und Widerstandsfähigkeit. Je höher das Erwecken-Level und die Entwicklungsstufe sind, desto höher fallen auch die Attribute der Helden aus.

Quelle: OffizielleWebseite