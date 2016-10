League of Angels 2

Am 12. und 13. Oktober wird im Browsergame League of Angels 2 der Columbus Tag gefeiert. An diesen beiden Daten haben Krieger die Möglichkeit, nautische Karten zu finden, wenn sie im Elite-Dungeon unterwegs sind und gegen Monster sowie andere fiese Gegner kämpfen. Zusätzlich bieten spezielle Quests die Option, ebenfalls diese Karten abzugreifen. Alternativ dürft ihr natürlich gegen Topaz Karten kaufen und für verschiedene Items und Ressourcen eintauschen. Darüber hinaus erhaltet ihr mit etwas Glück mystische, nautische Karten. Diese wiederum nutzt ihr, um auf Schatzsuche für opulente Engelschätze zu gehen. Als Belohnung winken unter anderem besondere Runen und Heldenskins.

Youzu Interactive ist außerdem gerade dabei, ein Testimonial für das Spiel League of Angels 2 zu verpflichten. Die Planungen dafür sind aller Voraussicht nach bereits abgeschlossen, aber man will die Spieler noch ein wenig auf die Folter spannen. Auf der offiziellen Facebookseite des Spiels wurde daher eine Umfrage gestartet, wen sich die Nutzer als internationales Werbegesicht wünschen würden.

Zur Auswahl stehen Wonder Woman Darstellerin Gal Gadot, Scarlett Johansson, Hit Girl Chloë Grace Moretz sowie Kirsten Dunst. Eine der vier Grazien wird es wohl werden und sich damit in die Riege von Arnold Schwarzenegger, Mariah Carey, Kate Upton, Liam Neeson und Co. einreihen. Was glaubt ihr, wer das Rennen macht?