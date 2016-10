League of Angels 2: Holt euch die neuen Kampf-Haustiere!

Im August hat Entwickler Youzu das Kampfhaustiere-System in League of Angels 2 implementiert. Das sind spezielle Pets mit einzigartigen Fähigkeiten, die euch im Kampf unterstützen und selber nicht angegriffen werden können. Vor wenigen Tagen erst sind zwei neue Tierchen dieser Art ins Online-Rollenspiel gekommen, Pixie und Undine.

League of Angels 2

Pixie ist eine Fee aus den mystischen Wäldern und eng mit der Natur verbunden. Sie hat heilende Fähigkeiten, die auf die Helden eures Teams angewendet werden, die gerade die wenigsten Lebenspunkte haben. Undine ist den tiefsten Tiefen des Ozeans entstiegen und ein Elementarwesen ohne feste Form. Das hält sie aber nicht davon ab, Attacken auf eure Gegner zu fahren, indem sie Flutwellen auf sie schickt.

Beide Kampf-Haustiere könnt ihr derzeit beim Ingame-Event „Pyramide des Schicksals“ gewinnen, das gelegentlich in League of Angels 2 veranstaltet wird und euch die Chance gibt, besonders wertvolle Items abzustauben. Es handelt sich um eine Art Glücksspiel, bei dem ihr versucht, die oberste Spitze der Pyramide zu erreichen. Eine Ebene höher kommt ihr immer nur dann, wenn ihr beim Mischen die Belohnung links außen in der darunterliegenden Ebene erwischt. Beeinflussen könnt ihr das nicht. Jeder Versuch kostet Pyramiden-Coupons, Diamanten oder Topaz – je nachdem, wie oft ihr es versucht und welche Währung ihr gerade vorrätig habt. Auf eurem Weg nach oben an die Spitze der Pyramide gewinnt ihr Siegel, die ihr im Pyramiden-Shop ausgeben könnt, beispielsweise, um euch eines der neuen Kampf-Haustiere zu kaufen.

Das Event in League of Angels 2 läuft ab heute bis zum 8. Oktober.

Quelle: Offizielle Webseite