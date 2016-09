Im August wurde die Welt von League of Angels 2 um Kampf-Haustiere erweitert. Zu Beginn standen euch nur die beiden Kreaturen Ifrit und Garuda zur Verfügung. Mit dem aktuellen Update kommen nun zwei weitere hinzu, die sich Undine und Pixie nennen. Die Pets begleiten euch im Kampf und unterstützen euch und Verbündete mit ihren Skills. Im PvP-Modus sammelt ihr Marken, mit denen ihr die Kampf-Haustiere freischaltet. Je mehr Siege ihr einfahrt, desto schneller könnt ihr euch natürlich einen tierischen Begleiter an eurer Seite holen.

League of Angels 2

Darüber hinaus können sich weit fortgeschrittene Spieler in League of Angels 2 über neue Herausforderungen freuen. Seit einiger Zeit steht Highlevel-Helden der Dunkle Abgrund offen, ein Einzelspieler-Verlies, das nun zusätzliche 50 Ebenen bietet. Je besser ihr euch schlagt, desto mehr Abgrund-Steine verdient ihr. Mit der neuen Währung kauft ihr euch wertvolle Items und Waffen. Bevor ihr euch allerdings in die Herausforderung stürzt, solltet ihr euch gut vorbereiten, denn täglich habt ihr nur zwei Versuche. Wenn ihr euch erst einmal an den Dunklen Abgrund herantasten wollt, könnt ihr euch zunächst am leichtesten der drei Schwierigkeitsgrade versuchen.

Der Gilden-Dungeon von League of Angels 2 umfasst seit dem aktuellen Update die Kapitel 13 bis 18. Gemeinsam mit euren Verbündeten führt ihr in den sechs Abschnitten die Story fort, sofern ihr die vorherigen Missionen bereits abgeschlossen habt.

Eine weitere Neuerung gibt es im Bereich der kürzlich erst eingeführten Seelen-Waffen. Die Skills dieser legendären Waffen könnt ihr ab sofort verbessern, um sie noch mächtiger zu machen.

Quelle: Offizielle Webseite