League of Angels 2: Große Verlosung zur neuen Erweiterung!

Im Mittelpunkt des Add-ons stehen vor allem zwei Dinge. Zum einen betritt mit Dora, dem Engel der Sehnsucht, ein neuer göttlicher Gesandter die Bühne, den es so vorher noch nicht gegeben hat. Sie ist deutlich jünger als die anderen geflügelten Wesen und kann mit extrem übernatürlichen Kräften punkten, die sie zum besten Support-Charakter in ganz Sapphire machen. Unter anderem ist sie in der Lage, die Wut ihrer Gegner zu manipulieren und damit einem Kampf in eine neue Richtung zu lenken.

Zusätzlich läutet Entwickler Youzu Interactive eine neue Ära des Kampfes ein. Am Ewigen Krieg nehmen 10.000 Spieler verteilt auf mehreren Servern teil. Dabei stellen sie sich in einem Mix aus PvE und PvP verschiedenen Herausforderungen, um Ruhm und Ehre zu erlangen. Spieler treten in diesem Fall Legionen bei, die in die Fraktionen Feuer, Wasser und Wind gegliedert sind und kämpfen auf riesigen Schlachtfeldern gegeneinander. Speziell angefertigte Waffen, der Streit um Ressourcen und Gebietsansprüche sind nur einige der Features dieses neuen Modus‘.