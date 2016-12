Lady Popular: „Christmas Teleport“-Event gestartet

Browserspiele können derzeit kaum auf weihnachtliche Events verzichten. In fast jedem Onlinegame gibt es besondere Aktionen passend zur schönsten Zeit des Jahres. Das gilt auch für das kostenlose Mode-Spiel Lady Popular. Der Titel des bulgarischen Entwicklers und Publishers XS Software präsentiert euch nun das „Christmas Teleport“-Event. Dessen Prinzip dürfte denjenigen von euch, die Lady Popular schon länger spielen, bestens bekannt sein: Eine Teleportmaschine führt euch in eine neue Welt, die aus mehreren Schauplätzen besteht. Jeder dieser Orte ist aber gleich aufgebaut, ihr findet stets eine Fläche mit mehreren Feldern vor, die es aufzudecken gilt.

Lady Popular

Unter manchen Feldern verstecken sich tolle Preise. So kommt das Weihnachts-Event in Lady Popular zum Beispiel mit einer Innenausstattung im Winterdesign sowie Ski- und Snowboard-Equipment daher. Wenn ihr ein Feld aufdeckt, unter dem sich kein Gewinn befindet, gibt es zwei mögliche Szenarien: Entweder stoßt ihr auf ein Fragezeichen, was bedeutet, dass unter einem der Felder nebenan ein Preis zu finden ist, oder auf ein Kreuz. Letzteres heißt, ihr solltet lieber an einer anderen Stelle des Schauplatzes weitersuchen, denn im Umfeld des aufgedeckten Felds werdet ihr nicht fündig.

Alle 40 Minuten dürft ihr beim neuen Event in Lady Popular ein Feld kostenlos aufdecken. Wollt ihr diese Wartezeit überspringen, kostet euch das einige Diamanten. In jedem Schauplatz dürft ihr acht Stunden am Stück bleiben. Ist diese Zeit abgelaufen, verlasst ihr automatisch den Ort und alle geöffneten Felder werden wieder geschlossen. Am nächsten Tag dürft ihr in ein Gebiet zurückkehren, falls ihr dort noch nicht alle Preise gefunden habt. Wollt ihr aber nicht so lange warten, könnt ihr gegen ein paar Diamanten direkt wieder ein Areal betreten und die Suche fortsetzen.

Quelle: XS Sotware