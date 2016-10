Lady Popular: Halloween-Event mit schaurigen Outfits

Dabei stehen euch sechs verschiedene Bereiche offen, die ihr erforschen könnt, um neue Outfits, spezielles Make-up oder zum Thema passende Henna-Tattoos zu ergattern. Wie wäre es zum Beispiel mit einem blutigen Kleid plus Kettensäge oder einem Kopfschmuck, der aus diversen künstlichen Raben besteht und vermutlich wunderbar in den Kleiderschrank von Lady Gaga passen würde? Um die Sachen freizuschalten, müsst ihr gar nicht viel tun, euch mitunter aber in viel Geduld üben.

In dem kostenlosen Browserspiel Lady Popular spielt das Aussehen eurer Spielfigur eine wichtige Rolle. Mit zahlreichen Outfits und allerlei Make-up habt ihr viele Gestaltungsmöglichkeiten und könnt euren Charakter ganz nach eurem Belieben einkleiden, sofern ihr euch die gewünschten Klamotten und Kosmetikartikel freigespielt habt oder im Shop leisten könnt. Nun steht ja das Halloween-Fest kurz bevor und es wäre ja ganz seltsam, wenn es nicht in Lady Popular ein Event dazu gäbe.

Jeder der Bereiche des Halloween-Events in Lady Popular besteht aus mehreren Feldern. Alle 40 Minuten dürft ihr ein Feld kostenlos öffnen. Mit ganz viel Glück stoßt ihr dabei sofort auf einen Preis. Vielleicht versteckt sich unter dem Feld aber auch ein Fragezeichen. Das bedeutet, dass sich unter einem der acht umliegenden Felder ein Preis befindet. Deckt ihr jedoch ein Kreuz auf, seid ihr leider an der komplett falschen Stelle und müsst in einem anderen Sektor des Gebiets suchen. Wollt ihr nicht immer 40 Minuten waren, bis ihr das nächste Feld freilegen dürft, müsst ihr Diamanten investieren, um diese Wartezeit zu überspringen.

Ihr dürft übrigens einen Bereich beim aktuellen Event in Lady Popular nur acht Stunden lang erforschen. Danach werdet ihr automatisch „herausgeschmissen“ und alle geöffneten Felder werden zurückgesetzt. Natürlich könnt ihr dann in das Gebiet zurückkehren, wenn ihr nicht alle Preise gewonnen habt, die es dort zu holen gibt. Doch wollt ihr das am selben Tag noch machen, kostet euch das auch wieder Diamanten. Das Halloween-Event endet am 2. November um 13:00 Uhr.

