Krosmaga: Gewinnt Beta Keys für die geschlossene Testphase

Krosmaga

Kennt ihr noch das Spiel Wakfu vom französischen Hersteller Ankama? Bald gibt es etwas Neues aus dem putzigen Universum. Wenn ihr auf Hearthstone steht, aber lieber ein anderes Setting bevorzugt, dann ist Krosmaga genau das Richtige für euch. Das free-to-play Sammelkartenspiel entstammt der Wakfu-Welt und entführt euch aber mittels einer liebevoll gestalteten Grafik und niedlichen Charakteren in ein ganz anderes Reich. Allerdings darf noch nicht jeder in diesem Spiel mitmischen. Ihr benötigt einen Closed Beta Key, um vorab in das Geschehen hinein zu schnuppern. Wer bereits Teilnehmer der Alphaphase war, muss gar nicht mehr weiterlesen, denn diese ausgewählten Personen sind automatisch für die nächste Testphase qualifiziert.