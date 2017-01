Klondike: Mit Pfauen schnell an Münzen kommen

In Aufbauspielen wie Klondike ist es stets das Ziel, viel virtuelles Geld zu verdienen, um das eigene Grundstück mit immer mehr Gebäuden und anderen Dingen voll zu bauen, um noch mehr Moneten einnehmen zu können. Nun ist es nicht sonderlich leicht, in dem kostenlosen Browserspiel von Plinga richtig reich zu werden. Aber der Weg zu unendlichem Reichtum soll ja auch herausfordernd sein, sonst wird es ja irgendwann langweilig. Falls ihr nun verzweifelt auf der Suche nach einer Möglichkeit seid, euer Konto in Klondike zu füllen oder sehnlichst ein bestimmtes Gebäude bauen wollt, aber dafür nicht das nötige Kleingeld habt, haben wir einen Tipp für euch: Pfauen.

Klondike

Etwas Startkapital muss sein!

Das mag jetzt erst mal komisch klingen, aber die Vögel, deren Männchen für ihr buntes Federkleid bekannt sind, haben in Klondike das Potenzial, richtige Münzlieferanten zu sein – im übertragenen Sinn, versteht sich. Jedoch benötigt ihr etwas Startkapital, wenn ihr das, was wir in den folgenden Zeilen erläutern, durchführen wollt. Ihr müsst euch natürlich ein paar Pfauen kaufen. Außerdem benötigt ihr den goldenen Inkubator, der das Ausbrüten der Eier automatisiert, und jede Menge Würmer. Letztere könnt ihr aber zum Beispiel auch über die „Fata Morgana“-Tauschstation bekommen. Für jeweils eine Götze und zwei Käfige gibt es eine ganze Ladung Würmer. Zudem ist es sinnvoll, ein kleines Gehege für die Vögel zu bauen, damit die Tiere nicht frei durch die Gegend laufen, was das Füttern etwas umständlich gestalten würde. Dabei reicht aber eine simple Holzumzäunung.

Wenn die Zucht läuft, wächst euer Bankkonto

Wenn die Zucht läuft, wächst euer Bankkonto

Wenn ihr alle Vorbereitungen getroffen habt, setzt ihr die Pfauen ins Gehege und füttert sie mit den Würmern. Irgendwann legen die Federträger Eier, die ihr dann in den Inkubator packt. Sobald die Jungtiere geschlüpft sind, landen sie erst einmal in eurem Lager. Packt sie ins Gehege und versorgt sie mit Würmern. Tatsächlich braucht ihr davon einige, denn die Küken haben besonders großen Hunger.

Der riesige Vorteil, den die Zucht von Pfauen in Klondike mit sich bringt: Wenn die Vögel ihre Eier legen, könnt ihr dabei auch Sterne sowie verschiedene Zubehörteile für das Herbst- und das Indigo-Set ergattern. Habt ihr Letzteres komplett, lässt es sich für satte 50.000 Münzen verkaufen. Außerdem erhaltet ihr dafür ein weiteres Pfauenei, was auch nicht unpraktisch ist. So viel ihr also in diesen Geschäftszweig investieren müsst, umso mehr springt am Ende dabei für euch heraus.

Quelle: Spiel